Slachtoffer dodelijk ongeval Buitenveldertselaan is 76-jarige man, politie zoekt getuigen

De auto reed op de Buitenveldertselaan in de richting van de Rijksweg A10. De fietser reed over het fietspad van de Arent Janszoon Ernststraat in de richting van de Van der Boechortstraat. De botsing vond op het kruispunt plaats, waarna de fietser ter plekke aan zijn verwondingen overleed.

De weg werd na het ongeval afgezet voor al het verkeer. De politie onderzoekt op dit moment hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Zij roepen hierbij ook getuigen op die iets gezien hebben of met een dashcam rond die tijd over de kruising hebben gereden om dit met het onderzoeksteam te delen. Een oproep voor getuigen is volgens de politie standaard procedure bij dit soort ernstige ongevallen.