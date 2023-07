Personal shopper op straat beroofd en mishandeld door vijf mannen in Zuidoost

Een 29-jarige personal shopper is aan de Dickenslaan in Zuidoost beroofd door vijf mannen. Het vijftal nam de spullen mee die de man mee had voor een klant, deze hadden een waarde van enkele duizenden euro's. De personal shopper is daarbij bedreigd met meerderde vuurwapens, en ook mishandeld.

De man liep gisteravond rond 22.00 uur over de straat in Venserpolder in de richting van een afspraak met zijn klant waarvoor hij de spullen had meegenomen. Op een gegeven moment werd hij door een van mannen aangesproken en kort daarna kwamen de vier andere mannen met vuurwapens op hem af. De man werd vervolgens mishandeld en onder bedreiging van de wapens gaf hij de spullen mee aan de straatrovers. Het vijftal is vervolgens gevlucht in een nog onbekende richting.

De politie heeft het vermoeden dat er opzet in spel was en doet nu onderzoek naar de zaak. Met die reden is de recherche op zoek naar getuigen die de gewelddadige straatroof hebben gezien of er meer over weten. Ook omwonenden met een videodeurbel of dashcam worden verzocht om die beelden te delen.