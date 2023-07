Mandela-gedenkteken weer compleet na mysterieuze diefstal, gemeente plaatst nieuw exemplaar

Het Nelson Mandela-monument in Zuidoost is weer compleet. Een van de hoofden op het kunstwerk, dat in maart op mysterieuze wijze verdween, werd vandaag vervangen door een nieuw exemplaar.

Dat er van het missende gezicht snel een kopie kon worden gemaakt, had alles te maken met de mallen waarin de bronzen beelden zijn gegoten. "Die mallen lagen nog in de gieterij in Kaapstad en binnen de gemeente werd heel snel genoeg geld gevonden", legt Annet Zondervan van het Centrum Beeldende Kunst in Zuidoost uit. "Dat heeft ertoe geleid dat er heel snel een opdracht kon naar die gieterij. Dan lukt zoiets in drie, vier maanden."

Het nieuwe gezicht, met een gewicht van ongeveer 130 kilo, is in Kaapstad gemaakt en van daaruit per vliegtuig naar Schiphol gevlogen.

Volgens Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter in Zuidoost, kostte de volledige operatie meer dan 20.000 euro. "Daarvoor hebben we geld uit allerlei potjes bij elkaar moeten schrapen, maar dit monument is zo belangrijk, dat we het ervoor over hebben."