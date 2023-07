Storm laat spoor van vernieling achter met 115 omgevallen bomen: "Het is een ravage"

Door storm Poly zijn gisteren 115 bomen omgewaaid. Amsterdammers kunnen daar nu nog heel wat van merken; zo zijn er wegen geblokkeerd, een aantal woonarken onbewoonbaar en velen auto's kapot. Samen met bomenexpert Hans Kaljee bezoekt AT5 twee plekken: de Plantage Middenlaan, waar een tachtig jaar oude iep is omgewaaid en het Neptunusplein in Noord, waar vier acacia's het hebben begeven.

"Mijn hart bloedt als ik die iep hier zie liggen", is het eerste wat Kaljee zegt als we voor de Hortus Botanicus aan de Plantage Middenlaan staan. Aan de dikte van de boom kan hij meteen zien dat de iep ongeveer tachtig jaar moet zijn. "Hij stond op een fantastische plek."

Niet alleen Kaljee vindt het een heftig beeld. Menig voorbijganger stopt voor een foto. "Die boom levert al zo lang een trouwe dienst", zegt iemand. "En dan in één klap is het over." "Ja, wat kun je eraan doen?", vraagt een ander zich af. "Hoge bomen vangen veel wind."

Niet goed te voorspellen

Dat klopt, hoge bomen vangen veel wind, maar dat hoeft niet meteen het einde van de boom te betekenen, zegt Kaljee. Het is soms niet goed te voorspellen welke boom het gaat begeven tijdens zo'n storm. De bomen worden elke drie jaar door experts geïnspecteerd, zo ook de boom bij de Hortus.

"We hebben in deze iep speciale ankers gehangen", vertelt Kaljee. Die ankers, of lijnen, moeten in dit geval twee grote takken bij elkaar houden. "We dachten dat de takken tijdens een grote storm mogelijk konden uitbreken, maar nu is de hele boom omgedonderd. Dat konden we niet voorspellen aan de hand van de inspectie."

In Noord op het Neptunusplein zijn buurtbewoners de schade aan het opnemen die omgevallen bomen aan hun huis hebben aangericht. Bij één bewoner liggen er dakpannen af, al lijkt dat haar minste zorg te zijn. "Dat kan ik fixen", zegt ze. "Die bomen komen niet meer terug. Dat vind ik wel heel jammer."