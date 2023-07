17-jarige overvaller overmeesterd door omstanders in Oost

Een avondwinkel aan de Niasstraat in Oost is gisteren rond 23.50 uur overvallen. Maar toen de verdachte ervandoor wilde gaan met de buit, hebben omstanders hem net buiten de winkel overmeesterd en overgedragen aan de politie. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een jongen van 17 jaar.

Een medewerker van de winkel raakte bij de overval gewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Na de overval is de straat afgezet en heeft de politie een onderzoek gestart. Op dit moment wordt de jongen verhoord.

Het is niet de eerste keer dat de avondwinkel doelwit is van een overval. Bijna drie jaar geleden probeerde een gewapende man ook al buit te maken. Dat is hem niet gelukt. Wel raakte de eigenaar gewond toen hij een slaande beweging naar het mes van de overvaller maakte waarop hij in zijn hand werd gestoken.