Fans niet echt gelukkig met nieuwe thuisshirt Ajax: supportersclub roept op tot boycot

Het belangrijkste verschil met het vorige shirt is dat het clublogo niet meer op de borst staat. In plaats daarvan staat hij in het midden van het shirt tussen de sponsors Adidas en Ziggo.

''In het rode vlak is gespeeld met twee tinten rood, die in dunne banen over het shirt lopen. In de nek van het shirt zijn de drie kruisen afgebeeld. Die staan voor het stadswapen van Amsterdam en komen ook terug op de kousen,'' schrijft de voetbalclub over het nieuwe shirt.

Dat het logo in het midden staat is overigens niet voor het eerst, in de jaren zeventig en van 1991 tot 2010 was dat ook het geval.