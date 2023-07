Realityserie GAM #2: ‘Deze soap is voor mij de realiteit’

Kwame Prah is de hoofdrolspeler in de nieuwe soap van Stichting GAM. Voor het komt het verhaal van de serie wel erg dichtbij. In vier afleveringen volgt AT5 Stichting GAM en de beslommeringen die bij de productie en uitvoering van hun nieuwste soapserie komen kijken.

Het verhaal van de nieuw serie van GAM, ‘New in Town’, gaat over de manier waarop sommige jonge Ghanezen die hier geboren zijn, neerkijken op anderen die net uit Ghana komen. Voor acteur Kwame Prah, die in de serie de rol speelt van de jongeman die net in Nederland arriveert, is dit erg bekend. ‘Voor mij is dit de realiteit. ik heb dit zelf ook meegemaakt toen ik net in Nederland was. Ik weet niet was het is, maar er zit iets hier in de cultuur, dat wanneer Ghanezen hier zijn opgegroeid, ze een beetje neerkijken op je als je uit Ghana komt.’

bewustzijn creëren Prah’s artiestennaam is Tillie Gya. Hij begon zo’n tien jaar terug aan een succesvolle muziekcarrière in Ghana, maar kwam voor de liefde naar Nederland. Hier begon hij alles opnieuw en dat is niet makkelijk volgens hem. ‘De muziekindustrie hier is niet echt gericht op reggae, mijn muziekstijl. Het is heel moeilijk.’ Het helpt volgens Prah nog minder dat jonge Ghanezen soms ook nog eens neerkijken op Ghanezen die net uit Ghana komen. ‘Mensen klagen over racisme in dit land, maar tegelijkertijd doen wij dit zelf ook onderling. Het is echt erg.’ Zelf hoopt Prah dat met het maken van een serie als ‘New in Town’, dit kan bijdragen aan het bewustzijn over dit fenomeen. De serie GAM is onderdeel van het AT5-programma Damsko.