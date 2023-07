Vrouw aangerand in de Regulierssteeg: politie zoekt nog slachtoffer en getuige

Een vrouw is vrijdagochtend aangerand in de Regulierssteeg in het centrum. Een man (27) is kort hierna opgepakt. Maar de recherche is nog dringend op zoek naar het slachtoffer en een belangrijke getuige van dit incident, schrijft de politie in een oproep.

Rond 04.35 uur zien getuigen de vrouw uit de richting van de Blauwbrug over de Amstel in de richting van het Muntplein lopen. Als de vrouw langs de Amstel loopt zien omstanders dat ze door een man wordt vastgepakt die haar fysiek dwingt de Regelulierssteeg in te gaan.

Getuigen zien vervolgens dat de vrouw in de steeg door de man wordt aangerand. De vrouw roept hierbij ''Please no, stop stop stop.'' Als de vrouw zich weet te bevrijden wil één van de getuigen eerst de vrouw helpen. Maar de vrouw is flink van slag en loopt huilend door.

Omdat de man de belager niet wil laten ontkomen, zet hij samen met de andere getuige de achtervolging in en kunnen ze vrij snel de man aanhouden. Vervolgens hebben ze de verdachte overgedragen aan de politie. Met de getuige, die heeft gesproken met de vrouw, heeft de recherche contact gehad. Naar de andere getuige is de recherche nog op zoek.