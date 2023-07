''Renovatie gevel woontoren Haarlemmer Houttuinen: ''Uitzicht is prachtig''

Dit keer in Het Verkeer geen werkzaamheden aan de weg maar op grote hoogte. De gevel van een woontoren aan de Haarlemmer Houttuinen wordt de komende maanden vernieuwd. We gaan in de bouwlift naar het dak om te zien welke werkzaamheden er worden uitgevoerd.

AT5

''Het is gebleken dat deze typische jaren tachtig gevel niet meer in goede staat is. De gebreken zijn niet meer met regulier onderhoud te verhelpen en daarom vernieuwen we de gevel'', legt uitvoerder Patrick van 't Klaphek uit. Hij neemt ons mee naar boven om te laten zien hoe de gevel precies vernieuwd wordt. Om de gevel te kunnen vernieuwen moet de bestaande gevel eerst gesloopt worden. Daar zijn ze op dit moment mee bezig. Met een boor worden de bakstenen verwijderd. ''Dit zorgt voor geluidsoverlast in de buurt'', aldus Van 't Klaphek. ''We proberen de leefbaarheid zo min mogelijk te verstoren en werken van 07.00 tot 16.00 uur.'' Na het slopen wordt er een nieuwe laag isolatie aangebracht en een nieuwe buitengevel. ''De nieuwe gevelsteen lijkt veel op de oude dus het gebouw komt er niet heel anders uit te zien.''

Uitzicht vanaf het dak waar de bouwmannen dagelijks van genieten

Naast geluidsoverlast moet de buurt ook rekening houden met wat verkeershinder. Fietsers en voetgangers worden ter hoogte van de woontoren omgeleid. ''Dat komt omdat we hier een laad- en losplek hebben ingericht'', aldus Van 't Klaphek. ''En het kan zijn dat we de weg af en toe nog moeten afsluiten.'' Autoverkeer gaat dan een stukje over de trambaan. De werkzaamheden aan de gevel duren nog tot en met voorjaar van 2024.

Makers van Het Verkeer en uitvoerder Patrick van 't Klaphek

Jacob Olie en de Haarlemmer Houttuinen De Haarlemmer Houttuinen was vroeger een buurt en sinds 1973 een straat. De buurt moest plaats maken voor een brede verkeersweg. Hiervoor werden zo'n 700 woningen gesloopt. Stadsfotograaf Jacob Olie woonde hier vlakbij en heeft veel foto's gemaakt van de vroegere Haarlemmer Houttuinen. Zoals de foto hieronder, gemaakt in 1862.