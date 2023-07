Zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor tbs'er die Beatrijs aanreed en haar achterliet

De man 'lijdt aan diverse stoornissen' en daarom 'acht de rechtbank hem enigszins verminderd toerekeningsvatbaar'. Ook was er vanwege een ander misdrijf al een tbs-maatregel tegen hem opgelegd, al mocht hij vanwege verlof buiten de kliniek komen. Na de aanrijding is hij weer opgenomen in de kliniek.

Bovendien reed hij in een gestolen auto. "De rechtbank rekent hem aan dat hij geen verantwoordelijkheid nam voor zijn daden. Zo bleef hij tot het einde ontkennen dat hij de aanrijding had veroorzaakt waarbij sprake was van joyriding", aldus de rechtbank. "De rechtbank kan zich voorstellen dat dit voor het slachtoffer en haar naasten moeilijk te begrijpen en te accepteren is."

De veroordeelde man ontkende de auto te hebben bestuurd, maar de rechtbank geeft in het vonnis aan dat er dna van hem is aangetroffen in de auto. Daarnaast zijn er glasdeeltjes in zijn kleren aangetroffen die overeenkomsten vertonen met het glas van de auto. "Hieromtrent is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte degene is geweest die de auto heeft bestuurd op 6 november 2021." Volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat hij de auto zelf gestolen heeft, hij is daarom niet voor de diefstal veroordeeld.

Volgens de rechtbank zou een 'onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur op zijn plaats zijn'. Toch wordt daar dus niet voor gekozen, omdat de tbs'er inmiddels weer in de kliniek zit en hij aan de stoornissen lijdt. Daarom hoeft hij alleen een halfjaar de cel in als hij zich binnen de proeftijd van twee jaar weer schuldig maakt aan een strafbaar feit.

'Oude leven oppakken'

In oktober vorig jaar sprak AT5 Beatrijs over het ongeluk. Zij zat toen nog in een revalidatiecentrum in Woerden, waar zij maandenlang alleen maar in bed lag. Sinds het ongeluk was zij nog maar één keer terug geweest in Amsterdam. Wel gaf ze aan vastbesloten te zijn haar oude leven zo goed als mogelijk weer op te pakken.

"Ik ga hier niet nog jaren zitten. Want het gaat gewoon echt goed met me. Ik kan zelf fietsen, ik kan zelf lopen, ik heb laatst getafeltennist. Ik kan heel veel dingen weer doen. Maar ik ben nu nog niet klaar om het drukke leven van Amsterdam aan te doen", vertelde zij toen.