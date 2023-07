Stad nl Fietsvissers halen grachten leeg: "10 tot 15 duizend fietsen per jaar komen eruit"

Menig Amsterdammer heeft ze wel eens in actie gezien: de fietsvissers van Waternet. De grachten van de stad worden dankzij hen een stuk veiliger en schoner. Duizenden fietsen belanden jaarlijks in de Amsterdamse wateren en dus is de grijper bijna elke keer wanneer die boven water komt gevuld.

Het duo achter deze operatie? Tido Anema en Raymond Muller. Gezamenlijk nemen ze elke dag een nieuw stuk gracht onder handen. De Herengracht is ditmaal hun jachtgebied. "Op sonar kijk ik of ik onregelmatigheden op de bodem zie liggen", legt Anema de werkwijze uit. "Als ik een onregelmatigheid zie geef ik hem een seintje. Daarmee gaat hij naar beneden, dan gaat hij knijpen. Soms hebben we geluk, soms niet. Het is net de kermis." Raymond bestuurd de kraan voorop de boot en geniet van zijn werk. "Elke hap is een verrassing eigenlijk", vertelt hij. "Nu ziet Tido wel op het beeldscherm wat er ligt, maar het is in principe is elke hap wel spannend." Maar dat het vaak raak is, dat is een zekerheid.