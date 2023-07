Chaos op Centraal en station Sloterdijk door uitval van treinen

Door logistieke beperkingen was er vertraging en reden er minder treinen op het spoor. Naast de logistieke beperking rijden er sinds vanmiddag minder Intercity's vanaf CS door een stroomstoring in Zaandam en een sein- en wisselstoring.

De NS ging er in eerste instantie vanuit dat de sein- en wisselstoring om 19.00 uur opgelost was en de stroomstoring ten minste tot 19.30 uur duurde. De verwachting is inmiddels dus bijgesteld.

"Er is een monteur op locatie in Zaandam, die gaat onderzoeken wat de oorzaak van de stroomstoring is", laat een woordvoerder van ProRail weten. Daarnaast liep er bij de Singelgracht een half uur lang een persoon op het spoor. "Treinen moesten door deze situatie ook een tijd stilstaan. Alles in combinatie zorgt ervoor dat het overal volloopt, ook in Amsterdam."