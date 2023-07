Auto vliegt uit de bocht en ramt zijkant van woonboot in Noord

Voor bewoners van een woonboot op de kruising van de Werktuigstraat en de Moestuinlaan in Noord was het in de vroege ochtend goed schrikken. Een automobilist vloog met zijn voertuig uit de bocht en knalde door de zijkant van de woonark.

Rond 07.20 uur ramde de automobilist de woonboot. Agenten, ambulancepersoneel en brandweermannen kwamen ter plaatse naar het incident. In eerste instantie werd ook het duikteam van de brandweer opgeroepen, aangezien de melding binnen kwam als een voertuig te water, maar de automobilist hield zijn voeten droog en kwam er ongedeerd van af.

Tweede keer

De bewoonster van de woonboot laat aan AT5 weten dat het niet de eerste keer is dat er een automobilist uit de bocht vliegt. In 2019 vloog een auto met vier inzittenden in het water en miste net de woonboot. Vanochtend werd de woonark niet gemist en vloog de auto dwars door de muur van de slaapkamer. De bewoonster slaapt niet meer in haar slaapkamer sinds de eerdere auto die uit de bocht vloog. Ook zij bleef daardoor ongedeerd. De auto is door een berger uit de zijkant van de woonboot gehaald.