Weekend van uitersten: van bloedhitte naar code geel vanwege onweersbuien

Het is een gekke week met het weer: het begon vrij fris, er kwam een heuse zomerstorm en we gingen zonnig het weekend in. Ook het weekend is er een van uiterste. Vandaag schijnt namelijk volop de zon en kan het 33 graden worden, maar morgen wordt het code geel vanwege stevige onweersbuien.

Volgens de meteorologen van Weeronline wordt het vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. Dat komt doordat een zuidoostenwind zeer warme lucht aanvoert naar het land. Het zou zelfs de warmste 8 juli ooit kunnen worden, dat record staat nu nog op 34,1 graden en komt uit 1959.

Code geel

Morgen begint de dag ook met zomerse temperaturen en zon. Het is weliswaar een paar graden koeler dan vandaag, maar omdat de luchtvochtigheid heel hoog is kan het zeer broeierig worden. In de middag en vooral in de avond trekken er flinke stevige regen- en onweersbuien over. Plaatselijk kan er veel regen in en korte tijd vallen en kan het zelfs hagelen. Daarnaast is kans op zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Het koelt daardoor wel af naar maximaal 22 graden.

Het KNMI heeft morgen vanwege de weersverwachting vanaf 14.00 tot 18.00 uur code geel afgegeven.