Edwin van der Sar blijft voorlopig op intensive care na hersenbloeding

Van der Sar was op vakantie in Kroatië toen hij de hersenbloeding kreeg. Hij werd per helikopter naar een ziekenhuis overgebracht en ligt daar sinds gisteren op de intensive care. De familie van de oud-doelman en algemeen directeur van de Amsterdammers laat weten diep geraakt te zijn door de vele steunberichten. Uit de hele voetbalwereld kwamen steunbetuigingen voor Van der Sar.

Eind mei liet Van der Sar weten dat hij na elf jaar in de directie zijn taken neerlegde bij de club. Hij gaf aan behoefte te hebben om 'afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen'. Het is nog niet duidelijk wie zijn vervanger wordt. Ajax verwacht na 1 augustus spoedig de nieuwe samenstelling van de directie bekend te kunnen maken. De club wil het liefst opnieuw iemand met een Ajax-achtergrond in de directie.