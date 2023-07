Bobsleeën in 33 graden tijdens NK bobstart: "Ze halen zo 30 kilometer per uur"

Een Olympische wintersport is niet het eerste waar je aan denkt op een tropische dag als vandaag . Toch werd er vandaag gebobsleed in de stad. Het open NK bobstart, het begin van een bobslee-run, werd namelijk gehouden op een zonovergoten Westerdoksplein.

Een bobsleebaan is normaal gesproken anderhalve kilometer lang, maar dat past natuurlijk niet gemakkelijk in de stad. Vandaag ging het dus alleen om de start, zo'n 70 meter, maar dat is een van de belangrijkste punten van het bobben. "De start geldt ongeveer een derde voor wat voor tijd je neerzet", legt Ivo de Bruin, de coach van het Nederlands bobsleeteam, uit. "De rest gaat om het sturen in de baan en het materiaal van de bobslee, maar de start is erg belangrijk."

Ook al duurt zo'n start niet eens tien seconden, de bobbers halen hoge snelheden. "Ze halen wel de 30 kilometer per uur. Je moet dus serieus doorlopen", aldus de organisator Arend Glas. Als de benen niet meewerken ga je onderuit. En in plaats van dat het op ijs is, val je hier op de door zon verhitte rails. "Ik rende te lang door en was iets te enthousiast", aldus een bobber die de slee net miste.

Het Nederlandse bobsleeteam was er zelf ook om mee te doen, en om natuurlijk het goede voorbeeld te geven. Voor de geboren Amsterdammer Joris Pals was het een keer een thuiswedstrijd. "Ik kon gewoon een keer op de fiets komen. Normaal trainen we in Duitsland of Estland." Zijn doel is om op de Olympische Winterspelen te staan in 2026 in Italië.