Arno helpt gemeente met onderhouden gemeentelijk groen: "Het maakt me heel blij"

De stad moet groener. Maar als het groen is, is onderhoud natuurlijk belangrijk, vooral tijdens extreem weer. GroenLinks ziet graag dat de gemeente veel meer doet om Amsterdammers aan te sporen mee te laten helpen met het onderhoud. Arno van Garderen doet dat al een paar jaar met heel veel plezier in zijn straat in West.

Wanneer de gemeente groen toevoegt in de stad, is de eerste drie of vier jaar de aannemer verantwoordelijk voor het bewateren en onderhoud. Daarna gaat deze taak over naar de gemeente of de stadswerken.

Na periodes van grote droogte of veel regen is het onderhouden van dit soort perken een hels karwei. En dat is dat vaak te zien. Afgelopen weken is veel groen in de stad niet meer groen. Anneke Veenhoff, stadsdeelcommissielid van GroenLinks in West, kreeg dat ook te horen van buurtbewoners: "De appjes stroomden binnen. Maar ik vraag me af of het haalbaar is dat de gemeente dat allemaal kan onderhouden." Ze denken dat er genoeg mensen zijn die best willen meehelpen met een gieter. "Dat moet je goed in kaart brengen. Je moet ook goed weten wie wat onderhoudt."