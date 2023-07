Kind (9) gewond bij aanrijding met auto op Meer en Vaart

Een 9-jarig kind is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeval op Meer en Vaart in Nieuw-West. Het kind kwam in botsing met een auto.

De aanrijding vond rond 12.30 uur plaats. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden gealarmeerd.

Volgens een politiewoordvoerder was het kind aanspreekbaar. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. "We zijn met de bestuurder van de auto in gesprek en als het onderzoek naar de toedracht afgelopen is zijn we daar weer weg", zegt de politiewoordvoerder.

Vanwege het politieonderzoek rijdt tram 17 om, zo meldt het GVB via Twitter.