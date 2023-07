Explosief tot ontploffing gebracht in flatgebouw in Nieuw-West, twee gewonden

In de hal van een appartementengebouw aan de Staalmeesterslaan in Nieuw-West is vanavond een explosief tot ontploffing gebracht. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt en heeft er kort een brand gewoed.

De melding van de explosie kwam om 18.37 uur binnen bij de hulpdiensten. Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft de brand gewoed op de tweede verdieping in de centrale hal. Vijf mensen hebben rook ingeademd en zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Twee personen zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Twee verdachten opgepakt

Een woordvoerder van de brandweer vertelt aan AT5 dat het gebouw tijdelijk ontruimd is geweest. "De brand die is ontstaan is geblust en we zijn bezig met nacontrole. De bewoners zijn weer terug naar hun woning. Alleen de hal is nog afgezet, daar doet de politie momenteel onderzoek."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een 'ernstig incident' gaat dat nog veel erger had kunnen aflopen. Er zijn twee verdachten opgepakt.