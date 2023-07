Ingang hardwarewinkel beschadigd bij explosie in De Pijp

Een winkel aan de Ceintuurbaan, in de buurt van het Sarphatipark in Zuid, was vannacht doelwit van een plofkraak. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Explosie Ceintuurbaan Inter Visual Studio / Michel van Bergen

De explosie vond rond 4.15 uur plaats. Volgens de politie waren de daders er vermoedelijk op uit om een inbraak te plegen. Op foto's is te zien dat de explosie van de buitenkant voornamelijk schade aan de ingang heeft veroorzaakt. Een politiewoordvoerder laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen. Om uitgebreid onderzoek te kunnen doen, is een deel van de weg tijdelijk afgesloten, meldt de politie in een tweet. Onder meer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is op dit moment ter plaatse voor onderzoek.

De explosie in De Pijp is de derde in korte tijd in de stad. Gisteravond brak aan de Staalmeesterslaan brand uit nadat er iets tot ontploffing werd gebracht. De politie heeft hier inmiddels twee verdachten voor aangehouden. Rond 3.30 uur vannacht was het opnieuw raak in Nieuw-West. Dit keer werd de portiekdeur van een wooncomplex beschadigd bij een explosie.