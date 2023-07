Geen geld uit Europa voor ontgassingsinstallaties op Markermeer en IJsselmeer

De Europese commissie geeft geen subsidie voor een plan om 15 ontgassingsinstallaties in Nederland in gebruik te nemen of te bouwen. Met deze installaties moeten giftige, kankerverwekkende dampen uit het ruim van binnenvaartschepen worden verwerkt die op dit moment nog de lucht in worden geblazen.

Op het Markermeer en IJsselmeer bij Flevoland wordt vaak ontgast. De European Vapour Recovery Association (EVRA), de overkoepelende organisatie van ontgassingsbedrijven, zegt zeer teleurgesteld te zijn over de afwijzing.

"We zitten nu in een impasse", zegt Ruud Cogels van de EVRA. "Met de subsidie wilden we een proef opzetten, waarvan ook ontheffingen of vergunningen om te mogen ontgassen deel uitmaken. Want ontgassingsinstallaties zijn er wel, maar die mogen met de huidige regelgeving niet gebruikt worden. Dat komt omdat er bij ontgassen met zo'n installatie nog steeds giftige dampen vrijkomen. Dat is wel ruim 97 procent minder dan een varend schip dat ontgast".

Landelijk verbod

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloot eerder dit jaar dat er een landelijk verbod op varend ontgassen komt. Maar zonder installaties is dat niet te doen. Zijn woordvoerder laat weten: "Hoewel het mislopen van de subsidieregeling een tegenvaller is, blijven partijen zich inzetten voor het realiseren van een uitvoerbaar ontgassingsverbod vanaf 1 juli 2024. Het realiseren van voldoende ontgassingscapaciteit is natuurlijk belangrijk. Daaraan werken we samen met alle betrokken partijen".

Het ministerie gaat niet bijspringen nu Europa niet met geld over de brug komt. "Met het instellen van het ontgassingsverbod op 1 juli 2024 is een duidelijke deadline meegegeven aan de verladers en overslagbedrijven om zich voor te bereiden op het verbod. De realisatie van de infrastructuur blijft in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de marktpartijen", aldus de woordvoerder.

Toestemming belangrijk

Volgens Ruud Cogels van de EVRA staat of valt alles met ontheffingen of vergunningen om aan een installatie te mogen ontgassen. "Komen die er niet, dan zal de markt niet investeren. De bal ligt nu bij de omgevingsdiensten en de provincies om die ontheffingen te regelen."