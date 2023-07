Tot achttien jaar celstraf geeist tegen twee bejaarde mannen voor moord pakketbezorger

Voor betrokkenheid bij de moord op een 23-jarige postbezorger in Amsterdam Noord eist het OM vandaag een straf van veertien en achttien jaar tegen de twee bejaarde verdachten . Over twee weken volgt de uitspraak van de rechter.

In april 2021 werd de pakketbezorger uit Amstelveen door zijn broer als vermist opgegeven. Twee dagen later werd het levenloze lichaam in de buurt van de woning van het slachtoffer en zijn vriendin aangetroffen. Het lichaam bleek in een bestelbus in de Latherusstraat in Noord te liggen. De man bleek al eerder te zijn doodgeschoten in Amstelveen.

In het voorjaar van 2022 werden de 73-jarige verdachte met de Israëlische en Litouwse nationaliteit en 72-jarige verdachte met de Israëlische en Poolse nationaliteit aangehouden. Telefoongegevens van de verdachten lieten zien dat zij het slachtoffer en zijn vriendin al geruime tijd in de gaten hielden.

De verdachten zijn twee bejaarde mannen van 72 en 73 jaar. Tegen de man van 73 jaar eist het OM achttien jaar celstraf. Volgens het politieonderzoek staat buiten kijf dat hij de locatie van het slachtoffer aan de schutter heeft doorgegeven en later het lichaam in de bestelbus heeft getild, waarna hij de bus bij de woning van het slachtoffer in Noord heeft gereden.

GPS Baken

De 72 jarige man kwam bij de politie op de radar toen de broer van het slachtoffer, direct na de verdwijning, een GPS-baken onder de bestelbus vond. Via het baken viel de telefoon van deze man te traceren. Die bleek hij kort na de moord te hebben gekocht bij een belwinkel in Noord en bracht hij de dag erna terug naar dezelfde winkel.

Het politieonderzoek wijst uit dat de 72-jarige man het slachtoffer langdurig heeft geobserveerd. Tussen december 2020 en eind maart 2021 heeft de man negen verschillende huurauto's gehuurd waarmee hij geruime tijd in de buurt van het huis van het slachtoffer parkeerde. Ook zou hij meerdere telefoon en trackers hebben gebruikt. Volgens de officier van justitie is de 72-jarige man hiermee medeplichtig aan de moord.

"De verdachten hebben - zonder aanwijsbare reden - met hun handelen een abrupt einde gemaakt aan het leven van het pas 23 jaar jonge slachtoffer. Hiermee is onherstelbaar leed veroorzaakt voor iedereen die hem lief heeft gehad. Zijn ouders moeten verder zonder hun kind, de gezinsleden zonder hun broer, zijn vriendin zonder haar partner en zijn vrienden zonden hun vriend", sprak de officier vandaag in de rechtbank van Amsterdam.