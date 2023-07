Wethouders Wonen en Asielopvang vrezen vertraging na val kabinet

Of Amsterdammers iets zullen merken van de val van kabinet Rutte IV? Wethouders Wonen en Asielopvang denken van wel: die twee dossiers hebben, net als bijvoorbeeld onderwijs en armoede, veel nodig vanuit het rijk. Maar omdat een demissionair kabinet geen nieuw beleid maakt, is het de vraag op Den Haag daarin kan voorzien.

"Ik heb grote zorgen wat dit nou weer gaat betekenen voor de stad", aldus wethouder Rutger Groot Wassink. Het kabinet is gevallen op het asielbeleid, waar de regerende partijen het niet over eens werden. Die asielcrisis valt in Amsterdam onder Groot Wassink en hij maakt zich zorgen over wat de val betekent voor de opvang in Amsterdam. "Het zit muurvast en het is politiek heel ingewikkeld. Ik maak me zorgen of we de komende maanden nog genoeg plekken hebben." In Den Haag werd hard gediscussieerd over de spreidingswet. Die wet moet de verdeling van de asielopvang gelijk trekken tussen gemeenten, gebaseerd op de grootte van de gemeente. Dat zou de taak van Amsterdam moeten verlichten, maar dat lijkt nu nog verder weg, waardoor de druk op Amsterdam groter wordt: "We kijken wat we kunnen doen, maar eigenlijk zou het gewoon beter zijn als het kabinet regie neemt."

Quote "Het komt nu echt op de gemeente aan dus we doen er alles aan om toch slim beleid te maken" Reinier van Dantzig - wethouder Wonen

Wachten op nieuwe woningen De Amsterdammer die op dit moment een huis zoekt, zal volgens wethouder Van Dantzig nog langer moeten wachten dan al het geval was: "We hebben al aangekondigd dat de bouwcijfers dit jaar heel laag zullen zijn", begint hij mee. "We hebben ook driehonderd startbouwsubsidies nodig en daarbij was het kabinet druk bezig met regulering van middenhuur om woningen betaalbaar te kunnen verhuren."

"Onzekerheid is nu het grootste probleem dat je kunt hebben", volgens de woonwethouder. Voordat er een nieuw kabinet gevormd is duurt volgens de wethouders nog ongeveer een jaar. De verwachting is dat er op zijn vroegst in november weer verkiezingen zijn. "Wij gaan door met slim beleid maken en het komt nu op gemeente aan, dus ik doe er alles aan zodat de palen wel de grond in gaan. Maar uiteindelijk moet de ontwikkelaar of de corporatie bouwen. Die moeten weten waar ze aan toe zijn, en dat ligt nu stil." De grote overstap? De grote vraag die bij nieuwe verkiezingen opkomen is welke stoelen in de raadszaal worden verruild voor het Binnenhof in Den Haag. De wethouders zelf zijn er duidelijk over. Groot Wassink: "Ik blijf gewoon hier."