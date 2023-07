Hulp uit onverwachte hoek verlost Vera van enorme takken in tuin na storm: "Grandioos"

Het gaat om takken van een grote monumentale kastanjeboom. "Het zijn alle zijtakken." Maar niet zomaar takken vertelt ze: "Het zijn zijtakken met een diameter van zeker wel 50 cm." Vanwege de monumentale status van de boom, hoopte Vera dat de gemeente haar wilde helpen met het ruimen van de takken. Maar dat gaat niet gebeuren omdat haar tuin geen openbare ruimte is, vertelde ze zondag aan AT5. "Ik zat verschrikkelijk met mijn handen in het haar, de gemeente wilde niks doen", zegt ze.

Maar na de uitzending kwam er hulp uit een onverwachte hoek. Zo werd ze opgebeld door Guan, een man die online aan hout-liefhebbers laat weten waar hout te vinden valt. Voor 180 euro zorgt hij ervoor dat houtliefhebbers weten waar ze hout kunnen vinden. Volgens Vera is dat een veel betere deal dan de eerdere offertes die ze op had gevraagd. "Die kwamen op minstens 3000 euro uit", vertelt ze.

De vrijwilligers stonden vanmorgen vroeg meteen al op de stoep. "Ik stook graag in de tuin een fikkie met mijn kinderen. Daarom keek ik op Marktplaats of ik ergens hout kon vinden en toen kwam ik terecht bij Guan de bomenman", vertelt een man die zijn auto vol aan het laden is met de takken van de kastanjeboom. Ook een man uit Bussum offerde zijn vrije dag op om in Vera's tuin takken te zagen: "Voor in de haard. Een jaartje drogen en dan gebruiken", vertelt hij.