Vrees voor 'ongewenst waterbedeffect' door minder horecalocaties in erotisch centrum

Zo bestaan er zorgen over het ontbreken van 'de juiste en grondig onderbouwde onderzoeksrapporten'. Ook vindt het stadsdeelbestuur het 'geen goede zaak om een claim te leggen op bijvoorbeeld een goede bereikbaarheid per fiets op middellange termijn die niet al gedekt is door middel van besluitvorming en middelen'. Daarmee wordt gedoeld op het ontbreken van de volledige financiering voor het plan voor de brug naar Noord. Het is nog steeds de vraag of die brug er wel komt.

"Het college laat zien dat het voorstel niet 'in beton gegoten' is"

"Met de aanpassing van het programma naar een centrum met nog steeds honderd sekswerkplekken, cultureel aanbod en minder horeca en minder bezoekers dan de eerder verwachte anderhalf miljoen per jaar, laat het college zien dat het voorstel niet 'in beton gegoten' is", reageert het stadsdeelbestuur van Zuid . Toch haalt het stadsdeelbestuur 'geen nieuwe inzichten uit de aangeboden informatie' waaruit blijkt dat de genoemde locaties alsnog geschikt zijn voor een erotisch centrum.

Onwenselijke nieuwe horeca

Het stadsdeelbestuur van Noord verwacht juist niet dat het verminderen van de horecaplekken leidt tot minder bezoekers en spreekt van een 'ongewenst waterbedeffect naar de omliggende horeca met een te verwachten extra overlast buiten het erotisch centrum'. "Onze verwachting is dat men zich voor of na een bezoek aan het erotisch centrum zal richten op de omliggende bestaande horeca die niet is ingesteld op sekstoerisme of zelfs onwenselijke nieuwe horeca of aanvullende functies zal aantrekken."

Net als in het eerdere conceptadvies laat het stadsdeelbestuur van Zuid de mogelijkheid open dat andere plekken in het stadsdeel of in andere stadsdelen zijn voor een kleiner erotisch centrum. Het bestuur vraagt Halsema om een inschatting te maken hoe een kleiner erotisch centrum winstgevend zou kunnen zijn.

Eind dit jaar moet de definitieve locatie bekend worden gemaakt. Begin volgend jaar neemt de gemeenteraad daarover een besluit.