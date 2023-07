Spekgladde brug zorgt voor valpartijen: "Het is een ijsbaan als het nat is"

Het is warm de stad en dat betekent dat sommige bruggen natgehouden worden. Niks aan de hand zou je zeggen, maar daar denken ze in de De Clercqstraat anders over, want het stuk fietspad op de Wiegbrug is spekglad als het wegdek nat is. In de drie uur dat AT5 bij de brug is voor de reportage, is het meteen twee keer raak.

Een man die lelijk terecht komt nadat hij moet remmen voor een overstekende fietser is duidelijk: "Ja, het is best glad", vertelt hij terwijl hij opstaat. Hein, een vaste bezoeker van café Thuys ziet dagelijks ongelukken gebeuren bij de brug. Vooral als fietsers moeten remmen, dan is het bijna altijd raak, weet Hein.

Proef op de som

Een enthousiaste fietser neemt voor AT5 de proef op de som en fietst voor ons over de brug. "Gladjes hoor, man, man", zegt hij terwijl afdaalt op de brug. Als hij terugkomt, is het duidelijk wat de Amsterdammer van de brug vindt. "Je kunt eigenlijk niet bewegen, anders ga je onderuit", aldus de Amsterdammer.

Gemeente: niet te glad

De gemeente laat weten dat er is gekeken naar het wegdek en dat er geconstateerd is dat het asfalt niet te glad is om aan te passen. Amsterdammers moeten volgens de gemeente wel rekening houden met hun snelheid bij natte bruggen, daarnaast hebben zij waarschuwingsborden geplaatst bij de brug. Dus lijkt het erop dat er geen oplossing komt bij de Wiegbrug. En is de kans groot dat Bart het de komende tijd het nog druk krijgt met zijn koffer. "Ik denk dat we nog wel dagelijks aan de slag moeten", vertelt hij lachend met z'n EHBO-koffer in z'n hand.

De Wiegbrug is niet de enige brug in de stad die wordt natgehouden met water. Meerdere bruggen in de stad worden natgehouden met water als de temperatuur boven de 25 graden uitkomt. De hitte zorgt er namelijk voor dat de bruggen uitzetten en niet meer goed werken. De Wiegbrug is de enige brug waar bij AT5 berichten zijn binnengekomen dat daar regelmatig fietsers onderuit gaan door gladheid.