Pas in augustus kan er weer gesparteld worden in vijver Westerpark

Een droge, dorre boel is het momenteel in het Westerpark. De vijver staat namelijk door een defecte pomp al bijna twee maanden leeg. Verkoeling vinden in de warme zomermaanden is daardoor moeilijk. Naar verwachting is dat pas weer mogelijk vanaf begin augustus.

In het pierenbadje in het Westerpark kan nog lekker worden gezwommen, maar wie verkoeling wil vinden in de vijver ernaast heeft pech. Half mei is de vijver leeggepompt om ruimte te maken voor het foodfestival de Rollende Keukens. Sindsdien is het water niet teruggekeerd. Een woordvoerder van stadsdeel West laat aan AT5 weten dat de vijver momenteel niet kan worden gevuld door een kapot onderdeel aan de pomp. Dat onderdeel is besteld, maar wordt naar verwachting pas eind juli geleverd.

Foto:

De vereniging Vrienden van het Westerpark baalt als een stekker. In het voorjaar was de pomp van het spartelvijvertje ook al stuk. Die doet het inmiddels weer, maar nu staat de grote vijver dus al weken leeg. Diego Pos, voorzitter van de Vrienden van het Westerpark, oppert daarom om tot die tijd een tijdelijke pomp te huren. Maar dat is volgens de woordvoerder van stadsdeel West logistiek niet mogelijk. Het water kan niet uit de Haarlemmervaart worden gehaald en zou elders uit het park moeten komen. Dat is alleen niet mogelijk, omdat de toegangswegen dan worden gekruist. Hoewel het nieuwe onderdeel eind juli wordt verwacht, zal de vijver pas in augustus worden gevuld met water. Dit komt omdat het Milkshake Festival er eind juli nog is. Tot die tijd geen gespartel.