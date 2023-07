Politieke bliksemcarrière Dilan Yesilgöz begon nog geen tien jaar geleden in Amsterdam

Dilan Yesilgöz wil Mark Rutte opvolgen. De Amsterdammer zet daarmee een volgende stap in haar politieke bliksemcarrière, die nog geen tien jaar geleden begon in Amsterdam. Zes jaar na haar beëdiging als Kamerlid zal ze als VVD-lijsttrekker mikken op het hoogste ambt. Haar stevige geluid liet ze al horen in de gemeenteraad.

In Amsterdam was ze onder andere woordvoerder vluchtelingenzaken, het onderwerp waar het kabinet vorige week vrijdag over viel. Tijdens haar periode in Amsterdam zei ze onder meer dat vluchtelingen die mede-vluchtelingen in de noodopvang discrimineren omdat ze homoseksueel zijn, uitgezet mogen worden naar het land van herkomst. Ook buitenlandse bedelaars verklaarde Yesilgöz ongewenst en mochten wat haar betreft worden uitgezet.

Sisverbod

In de gemeenteraad sprak ze verder veelvuldig over de aanpak van straatintimidatie, in de volksmond het 'sisverbod'. Haar voorstel werd uiteindelijk door het gerechtshof van tafel geveegd; sissen en straatintimidatie valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Het worden landelijk gezien politiek interessante tijden met de verkiezingen voor de deur. Verkiezingen in Den Haag betekent vaak dat de kweekvijver in Amsterdam wordt leeggevist. De kans dat er nog meer mensen uit de Amsterdamse politiek vertrekken is dus aanzienlijk.

Vandaag maakte Marjolein Moorman ook bekend na te denken over een overstap naar Den Haag. "Het kriebelt zeker om een andere koers te varen in dit land en ik ga er deze zomer diep over nadenken of ik degene ben die die koers moet uitzetten", zei ze voor de camera van AT5.

Meer over de gevolgen van de val van het kabinet en de keuzes waar partijen voortaan aanstaande vrijdag in Park Politiek. Om 19:15 uur schuift partijleider van GroenLinks en wethouder asielzaken Rutger Groot Wassink aan.