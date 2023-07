Gemeente geeft toe: natte Wiegbrug toch te glad

De gemeente neemt toch maatregelen om valpartijen op de Wiegbrug in West te voorkomen. Gisteren ontkende een woordvoerder van de gemeente nog dat de brug te glad was.

Gisterenmiddag was AT5 bij de spekgladde Wiegbrug nadat meerdere buurtbewoners klaagden over de brug en de vele ongelukken. In de drie uur dat AT5 bij de brug is voor de reportage, is het meteen twee keer raak. Toen zei een woordvoerder van de gemeente in een reactie dat 'het asfalt niet te glad is om aan te passen'.

Daar is de gemeente nu op teruggekomen. Het wegdek gaat geschrobd en geborsteld worden in de hoop dat het dan minder glad is op de brug in de De Clercqstraat. "Naar aanleiding van het item van gisteren is er toch nog een keer gekeken naar een oorzaak van de valpartijen bij de Wiegbrug. Uit dat onderzoek blijkt dat er op het laatste stuk van het fietspad op de brug, in de bocht, een fijn laagje rubber zit. Dit wordt veroorzaakt door het afremmen van de fietsers vlak voor de bocht", laat de woordvoerder weten.

Op de langere termijn gaat de gemeente kijken of het wegdek in de bocht vernieuwd kan worden.

Bekijk hier de video van gisteren.