Bestuurder deelauto ramt woning in Staatsliedenbuurt

Een bestuurder van een elektrische auto is aan het eind van de middag tegen een woning aan de De Wittenstraat in de Staatsliedenbuurt gereden. Zowel de auto als woning liepen schade op.

Bestuurder deelauto ramt woning in West Foto via AT5-Whatsapp (06511290938)

Bestuurder deelauto ramt woning in West Foto via AT5-Whatsapp (06511290938)

Dat gebeurde rond 17.40 uur. Zowel ambulance- als brandweerpersoneel werd opgeroepen. De politie schrijft op Facebook dat de bestuurder van de auto per ambulance naar het ziekenhuis gebracht moest worden.

Op foto's die AT5 ontving is te zien dat het om een deelauto van het bedrijf MyWheels ging. Vanwege de schade aan de buitenmuren heeft de politie experts ter plaatse laten komen. Zij moeten bepalen of het nog veilig is om er te wonen of dat er bijvoorbeeld instortingsgevaar bestaat.

Het is niet duidelijk hoe de aanrijding kon gebeuren.