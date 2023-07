Verkeersruzie in Noord mondt uit in steekpartij, twee gewonden

Volgens omstanders waren er inzittenden van twee auto's bij de verkeersruzie betrokken. Een van de bestuurders zou de andere auto moedwillig de berm in gereden hebben. Daarna stapten de inzittenden uit en is er gestoken. Dat gebeurde rond 22.20 uur.

Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. De twee neergestoken inzittenden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat zij allebei zijn aangehouden. Er is daarnaast een derde verdachte opgepakt.

In de buurt van de auto's is een machete gevonden. Vermoedelijk is dat het steekwapen waarmee gestoken is. De Forensische Opsporing van de politie onderzoekt het wapen op sporen.

De recherche is ook een onderzoek gestart. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er met meerdere scenario's rekening wordt gehouden en dat onderzocht wordt of de betrokkenen elkaar kenden of al eerder ruzie hadden. "Het is natuurlijk heel vreemd dat het zo uit de hand is gelopen."