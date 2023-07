Club Echo wil met ADE al open in 'De Tunnel' in Zuidoost: "Culturele broedplaats heel belangrijk"

Deze week kregen de mannen van Urban Sync en LITT Events het heugelijke nieuws te horen. "We hadden niet verwacht dat we zo ver zouden komen", zegt initatiefnemer Bright Nshuti.

Samen met Nugah Shrestha diende hij half juni een plan in voor de nieuwe club in Zuidoost. Club Echo moet een plek worden waar talenten uit Zuidoost zich kunnen laten zien. "Het is niet de bedoeling dat we ons alleen op het nachtleven focussen. We willen doordeweeks ook een buitenbioscoop en foodtrucks organiseren", vertelt Nshuti.

Het idee is door een commissie gekozen uit een selectie van verschillende plannen. Nachtburgemeester Freek Wallagh zat ook in die commissie en is blij met de winnaars. "We vonden het belangrijk dat er een partij in komt die binding heeft met de Bijlmer en het belang door heeft van samenwerken met andere lokale partijen."