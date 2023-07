Oversteekplaatsen Galileïplantsoen worden veiliger gemaakt: ''Sommige mensen rijden wel heel hard''

Op verzoek van de buurt worden twee oversteekplaatsen bij het Galileïplantsoen aangepakt. De straat is een belangrijke doorgaande weg voor autoverkeer. En met name in de ochtend en middag is het hier ook druk met kinderen die naar school gaan. Om de veiligheid te verbeteren worden de oversteekplaatsen aangepakt. Hoe ze dat doen, legt projectmanager Pieter de Groot uit in Het Verkeer.

AT5

Op dit moment wordt er gewerkt aan de kruising ter hoogte van de Montessorischool. Er komt hier een verhoogde voetgangersoversteek. ''En we maken hier een middenberm tussen beide rijstroken door middel van straatwerk. Daardoor worden de rijbanen ook wat smaller'', legt De Groot uit. ''Dit alles om de snelheid van het doorgaand verkeer te verminderen.''

Projectmanager Pieter de Groot laat zien welke aanpassingen er worden gedaan - Foto: AT5

Voorbijgangers en bewoners die we spreken zijn over het algemeen blij met deze maatregelen. ''Het is hier vaak druk en sommige mensen rijden wel heel hard'', vertelt een meisje die hier in de buurt op school zit. Een medewerker van de snackbar merkt op dat hij veel gevaarlijke situaties voor zijn deur ziet. ''Maar gelukkig zijn er nog geen grote ongelukken gebeurd.''

Foto: AT5

Weg afgesloten voor autoverkeer Het Galileïplantsoen is ter hoogte van de Radioweg afgesloten voor autoverkeer. Er is een omleiding via de Carolina MacGillavrylaan - Kruislaan - Middenweg. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden. Vanaf 17 juli schuiven de werkzaamheden op naar de oversteek ter hoogte van de Archimedesweg. ''Dan kan autoverkeer er wel langs door middel van een om-en-omregeling'', sluit De Groot af. De werkzaamheden zijn uiterlijk vrijdag 28 juli klaar.

Omleidingsroute Galileïplantsoen - Foto: Gemeente Amsterdam