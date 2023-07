Tot zes jaar cel in hoger beroep voor voorbereiden liquidatie op vriend Ayla Mintjes

Een 23-jarige en 24-jarige man hebben in hoger beroep celstraffen gekregen van vijf en zes jaar. Het tweetal is veroordeeld voor het voorbereiden van een liquidatie op Anis B., de vriend van de in 2021 doodgeschoten Ayla Mintjes, door het plaatsen van een peilbaken onder zijn auto. De 24-jarige man werd eerder door de rechtbank nog vrijgesproken.

Op 16 mei 2021 werd Mintjes doodgeschoten toen ze met haar vriend in de auto zat en zij uit de parkeergarage reden van haar appartementencomplex aan de Maassluisstraat in Nieuw-West. Bij de schietpartij werden zeker dertig kogels afgevuurd. B. overleefde de liquidatiepoging, maar Mintjes werd volgens justitie een onschuldig slachtoffer. De rechtbank veroordeelde in de zomer van 2022 drie jonge Amsterdammers tot celstraffen tussen de 20 en 26 jaar voor de moord.

Peilbakens

De aanval op Mintjes en B. werd al maanden van tevoren voorbereid. Uit onderschepte versleutelde berichten zou namelijk zijn gebleken dat de opdracht voor de moord op B. eind 2020 al werd gegeven. Daarna zouden de voorbereidingen zijn begonnen om B. in het zicht te krijgen, door bijvoorbeeld een peilbaken onder zijn auto te plakken.

De 24-jarige man werd op 4 maart 2021 samen met een andere verdachte aangehouden toen zij werden betrapt tijdens het plakken van het peilbaken onder de auto van B. op de Meeuwenlaan. In de bestelbus waar de 24-jarige man in reed, werd ook een telefoon gevonden waarmee het baken kon worden gevolgd. De man werd later door de rechtbank vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden dat hij de opzet had om een moord voor te bereiden.

De 23-jarige man werd een paar dagen voor de moord op Mintjes aangehouden in de parkeergarage van het complex aan de Maassluisstraat. Hij werd samen met een andere verdachte aangehouden op verdenking van poging tot inbraak. Het peilbaken wat de twee bij zich hadden werd later in een brievenbus gevonden en beiden werden uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor de voorbereiding op de liquidatie.

Opzet

Het gerechtshof is, anders dan de rechtbank, van mening dat de 24-jarige man daadwerkelijk op de hoogte was van het plan om B. te liquideren. Omdat hij al een flink strafblad had, legt het hof hem een celstraf van zes jaar op.

Voor de 23-jarige man gaat er juist een jaar van zijn originele straf af. Volgens het hof moet hij ook hebben geweten dat het plakken van het peilbaken hoorde bij de voorbereiding van een liquidatie. Maar vanwege zijn jeugdige leeftijd toentertijd en het beperkte strafblad dat hij had, is volgens het hof een straf van vijf jaar voldoende.