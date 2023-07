UvA verbreekt banden met fossiele energiesector: commissie toetst nieuwe samenwerkingen

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft besloten niet langer samen te werken met bedrijven uit de fossiele energiesector, tenzij aan strenge voorwaarden is voldaan. Dat is het resultaat van maandenlang overleg met het universiteitsbestuur en de academische gemeenschap.

Daarnaast kan het project niet op een andere manier of met andere, niet-fossiele partners worden uitgevoerd. Een speciale commissie toetst vervolgens of het onderzoek de samenwerking rechtvaardigt.

In het vervolg is samenwerking alleen mogelijk als onderzoeksprojecten voldoen aan drie criteria. Het project moet als 'expliciet doel' hebben bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van het Parijs-akkoord. In dit akkoord staat dat broeikasgassen zo snel mogelijk moeten worden verminderd om de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden.

"De opwarming van de aarde verloopt zo snel dat onze toekomst in gevaar is."

De universiteit hoopt hiermee bij te dragen aan het versnellen van de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. "De opwarming van de aarde verloopt zo snel dat onze toekomst in gevaar is. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, wat betekent dat we niet alleen duidelijke grenzen stellen aan samenwerking met de fossiele sector, maar ook meer gaan investeren in duurzaamheid," aldus rector magnificus Peter-Paul Verbeek.