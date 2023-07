Pride-feest op Amstelveld gaat door - net als het gesteggel

Na een uitspraak van de rechter houdt het populaire tweedaagse Pride-feest op het Amstelveld zijn vertrouwde opzet. In elk geval dit jaar mag er tot middernacht worden gefeest. De gemeente legt zich neer bij het vonnis, maar denkt na over nieuwe stappen. "Het kan niet meer zoals het was."

Het zij zo: wethouder Touria Meliani van cultuur legt zich neer bij de gerechtelijke uitspraak van vorige week en laat het Pride-feest op het Amstelveld dit jaar doorgaan als vanouds. Donderdagochtend zei Meliani in een commissievergadering dat de gemeente niet in hoger beroep gaat.

"Ik vind het ook onbehoorlijk om een dag voor het evenement te zeggen dat het evenement niet door kan gaan", zegt Meliani over het populaire feest dat over dik drie weken weer neerstrijkt op het Amstelveld. "Een organisator heeft ook tijd nodig."

Vroegere eindtijd

Dat neemt niet weg dat Meliani onaangenaam verrast was door het vonnis van de rechter. "Ik ging er vanuit dat we er met dit compromis uit zouden komen."

Dat compromis bestond eruit dat het tweedaagse feest op het Amstelveld in elk geval dit jaar nog door zou mogen gaan. Wel moest de muziek om acht uur stoppen, welgeteld vier uur eerder dan de gebruikelijke eindtijd van de straat= en pleinfeesten tijdens de Pride.

Organisator Eelko Anceaux legde zich daar niet bij neer. Voor de rechter verweet hij het college de zaak slecht onderbouwd te hebben. "Het frustrerende is dat het afgelopen jaar vaak over onderbuikgevoelens is gegaan en niet over argumenten." Maar 'die ballon is doorgeprikt', stelt Anceaux tevreden vast. "Er was geen reden om ons anders te behandelen dan andere feesten in de stad."

Toekomst onzeker

Meliani geeft echter niet op. Als na de zomer verder wordt gewerkt en gesproken over het nieuwe Pride-beleid, zal ze kijken naar andere mogelijkheden om een deel van de omwonenden van het Amstelveld tegemoet te komen. "Deze locatie is eigenlijk niet meer geschikt. De vraag is in welke vorm - misschien een kleiner feest waarbij de impact minder groot is." Daar komt ze nog op terug, maar: "Het kan niet meer zoals het was."

Kom maar op, aldus Anceaux. Steevast noemt hij het populaire feest een 'kroonjuweel' van de Amsterdamse Pride. "Zo'n belangrijk feest, dat al zeventien jaar gehouden wordt - als dat niet door mag gaan, dan moet de gemeente daar goede argumenten voor hebben."