Ondernemers opnieuw in onzekerheid door aanpassingen aan project Oranje Loper

Het cynisme is bij sommige ondernemers toegeslagen nadat vanochtend bekend werd dat de meeste bruggen tussen de Raadhuisstraat en het Mercatorplein tóch niet vervangen hoeven te worden. Al jaren wordt er aan renovatieproject de Oranje Loper gewerkt, met alle overlast van dien, maar na nieuw onderzoek worden de plannen nu toch weer aangepast.

"Als heel veel ambtenaren die heel erg hun best doen, maar waar weinig voortgang in zit", zo typeert Francesco Tijnagel van feestwinkel Louis Wittenburg in de Raadhuisstraat het project inmiddels.

Nadat de werkzaamheden eerder al werden uitgesteld tot september 2023, beginnen die vanwege de nieuwe aanpassingen nu pas op zijn vroegst in september 2024. Ondertussen is er nog geen duidelijkheid wanneer de werkzaamheden precies zullen zijn afgerond.

Tijnagel: "De start staat nu op september 2024. Toen het hele project Oranje Loper begon, zei de gemeente: 2024 zijn we klaar." Ondernemer Martin Visbeek van fietshandel Alles en Meer op de De Clercqstraat kan erover meepraten: "Je hebt al het gevoel van; straks is hier geen geld voor en is daar geen geld voor. De bruggen en kades, alles moet nog gedaan worden, maar er komt helemaal niets van."