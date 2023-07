Realityserie GAM #3: acteur zijn en de privileges

Het zijn van GAM-acteur levert nogal wat privileges op, weet ook Seth Awuku. Hij krijgt af en toe gratis spullen als hij winkelt of eten koopt in Zuidoost. In vier afleveringen volgt AT5 Stichting GAM en de beslommeringen die bij de productie en uitvoering van hun nieuwste soapserie komen kijken.

In de Ghanees Amsterdamse gemeenschap zijn de acteurs van Stichting GAM bekende namen. Seth Awuku was het vanaf het begin bij, toen GAM werd opgericht in 2002. ‘We speelden eerst toneel, met kerst. Tot we werden uitgenodigd door een tv-zender in die tijd die iets met ons wilde doen. Zo is GAM TV geboren.’ Awuku geniet soms van extra privileges als acteur. ‘Het voelt fijn als je bijvoorbeeld niet hoeft te betalen voor je eten in een restaurant, maar soms word ik er ook een beetje ongemakkelijk van.’

Awuku’s favoriete acteur is Tom Hanks. ‘Ik houd zo van zijn films. De komedie die hij overal in stopt vind ik mooi. Het leukst vind ik zijn film The Money Pit.’ Seth wordt in the World of Food waar hij weleens komt voor een Ghanees gerecht vaak herkent, en iedereen kent hem er wel. Acteren ging Awuku niet altijd makkelijk af, in het begin was hij wat verlegen zegt hij zelf, maar sinds hij is gaan reizen heeft hij alle schroom van zich afgeschud. ‘Ik probeer zelf ook altijd wel een komische draai aan mijn scènes te geven. Iedereen, wat je ook doet, heeft wel een soort mentor nodig. Tom Hanks is dat misschien wel voor mij.’

Hoe het de cast en crew van GAM vergaat tijdens de opnames van hun nieuwe soapserie ‘New in Town’ kan je de komende vier weken zien in de serie ‘GAM’. GAM is onderdeel van het AT5-programma Damsko.