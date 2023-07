Een kwart van de Amsterdammers is eenzaam: kan je daar iets aan doen?

Uit recent onderzoek van GGD Amsterdam blijkt dat veel Amsterdammers kampen met eenzaamheid. Bijna een kwart, 23 procent, loopt hiertegenaan. Kevin Nicholson (22), van het AT5-jongerenprogramma Wij Zijn Amsterdam, heeft ook veel last gehad van eenzaamheid. Hij vraagt zich af of dat iets is om je voor te schamen en vooral: of je er iets aan kan doen. Daarvoor spreekt hij met Imke Jansen, docent psychologie aan de VU.

Ook op straat blijkt al snel dat veel mensen het gevoel van eenzaamheid herkennen. "Ja, ik denk dat het best wel normaal is", zegt de een. Een andere voorbijganger: "Zelfs als je met mensen bent, voel je je niet altijd samen. Soms ben je alleen in een groep." Hoewel eenzaamheid veel voorkomt, zijn er volgens Imke Jansen toch veel misvattingen. "Er zijn nog wel vooroordelen over mensen die eenzaam zijn. Dat je bijvoorbeeld niet sociaal vaardig bent of anders bent en niet aangepast. Dat is misschien in een heel klein aantal van de gevallen zo, maar meestal niet. Vaak is het ook zo dat er een grote levensgebeurtenis heeft plaatsgevonden waardoor je in die situatie terecht komt; een verhuizing of een overlijden bijvoorbeeld. Maar praten is heel lastig, want dan moet je toegeven dat het niet goed met je gaat."

Quote "Het feit dat je weet dat andere vooroordelen hebben, zorgt ervoor dat je er nog minder over durft te praten" Imke Jansen, docent Psychologie VU

Praten Veel jongeren die wij op straat spreken vinden het niet iets om je voor te schamen. "Ik denk dat iedereen zich wel eens eenzaam voelt op een punt." Een andere voorbijganger: "Je kan je emoties niet controleren. Je kan niet ineens denken: nu ga ik me niet meer eenzaam voelen." De meesten vinden dan ook dat er juist over gepraat moet worden. "Ik denk dat het taboe besproken moet worden. Maar het is lastig, want als je eenzaamheid ervaart, heb je denk ik niet het idee dat mensen er zijn voor je." Jansen zegt daarover: "Het feit dat je weet dat andere vooroordelen hebben, zorgt ervoor dat je er nog minder over durft te praten. En tegelijkertijd kan je die ook internaliseren. Dus dan ga je er zelf in geloven. Dus als andere mensen denken dat je niet sociaal vaardig bent, kun je denken: misschien ben ik dat niet. En dan durf je er nog minder over te praten."

#maatjegezocht Maar hoewel er veel begrip is, valt het ook op dat weinig mensen in zouden gaan op een oproep van een eenzaam persoon als ze die niet kennen. Zo zegt iemand: "Dat ligt eraan of ik een connectie heb met iemand. Ben ik close met die persoon bijvoorbeeld. Het ligt wel aan de persoon moet ik zeggen." Een ander geeft als tip: "Ga bij een studentenvereniging." Imke Jansen bevestigt dat het goed is om te blijven ondernemen: "Wat helpt is activiteiten ondernemen. Uit het verhaal van iemand die zelf eenzaam is geweest kwam naar voren: Durf de eerste stap te zetten. En dat is moeilijk, maar dan kom je erachter dat er meer mensen zijn die dit ervaren." Kortom: ook al ben je eenzaam, je bent niet alleen.