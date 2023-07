Aantal ongelukken op Amsterdamse wateren vorig jaar flink toegenomen

Op de grachten, kanalen en meren van Amsterdam en omstreken waren vorig jaar meer geregistreerde ongevallen dan in 2021, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. Ook is er een stijging van het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van ongelukken op het water.

Waar in 2021 in totaal 36 ongevallen in de wateren in en rondom Amsterdam werden geregistreerd waren dit er vorig jaar 61. Van dit aantal zijn er 10 ernstig.

Rijkswaterstaat noemt de toename zorgelijk en neemt het probleem serieus. "Zowel binnen de beroepsvaart als de recreatievaart is een stijging van het aantal ernstige ongevallen waarneembaar. Er is niet één specifieke oorzaak of type ongeval aan te wijzen waar deze stijging aan gerelateerd kan worden", zo laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Vaarbewijs

In een brief aan de Tweede Kamer zegt Rijkswaterstaat maatregelen te willen nemen om het aantal ongelukken omlaag te krijgen. Zo wordt er gekeken of de beroepsvaart en recreatievaart gescheiden kan worden. Ook wordt onderzocht of er een verplicht vaarbewijs voor de recreatievaart kan worden ingesteld. Nu hoeven enkel bestuurders van pleziervaartuigen groter dan 15 meter of die sneller dan 20 kilometer per uur varen.