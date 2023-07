Plakjes cake op het Max Euweplein: schakers rouwen om verdwijnen van schaakbord

Het levensgrote schaakbord verhuist voor minimaal een jaar naar het Museumplein. Dat werd anderhalve week geleden besloten vanwege de jarenlange overlast die het schaakbord volgens bewoners en omwonenden zou geven. Niet de schakers zelf zijn de boosdoeners, maar de mensen die er rondhangen.

"Het is een trieste en zwarte dag", vertelt schaker Ron Koomen die de 'uitvaart' heeft georganiseerd. "We wilden op een waardige manier afscheid nemen van het schaakbord dat ons zoveel plezier heeft gebracht. Daarom eten we cake, halen we herinneringen op en hoopte ik dat iedereen in het zwart zou komen. Dat laatste is helaas niet gelukt."

Inmiddels zijn de vijf kleinere schaaktafels, die het grote bord moeten vervangen, geplaatst op het Max Euweplein. "Een kleine troost", volgens Koomen. "Het is fijn dat ze er staan, en we geven het nieuwe bord op het Museumplein gewoon een kans."