Schrijfster Marga Minco op 103-jarige leeftijd overleden

Marga Minco, de schrijfster van Het bittere kruid, is maandag 10 juli in Amsterdam overleden. Dat blijkt uit een overlijdensadvertentie die haar familie in NRC heeft geplaatst. Ze is in besloten kring begraven.

In 1957 verscheen haar debuut Het bittere kruid, wat een groot succes werd. In het boek beschrijft Minco hoe zij als enige van haar Joodse familie de oorlog heeft overleefd. Het bittere kruid staat al generaties lang op de literatuurlijst van de Nederlandse scholieren. In 2019 ontving zij op 98-jarige leeftijd de P.C. Hooftprijs voor haar gehele oeuvre.

De Lepelstraat

In 1920 werd Sara Menco, wat haar echte naam was, geboren in Ginneken Breda. Ze groeide op in een orthodox-joods gezin. Als schoolmeisje had zij al de ambitie om schrijfster te worden. Haar hele leven schreef ze verhalen, maar een klein deel daarvan zijn ook echt gepubliceerd.

In het begin van de oorlog woonde Marga samen met haar ouders bij haar broer in Amersfoort. In 1942 werd zij met haar ouders gedwongen om in de Amsterdamse Jodenbuurt te gaan wonen. Later in de oorlog werden haar ouders in hun huis opgepakt. Minco ontsnapte uit hun huis aan de Sarphatistraat en overleefde als enige van haar gezin de oorlog.

Minco wilde in Het bittere kruid haar familieleden laten voortleven. Ze schreef het boek in verschillende tijdsperken. Zij beschrijft in het hoofdstuk 'de Lepelstraat' een razzia, dat schreef Minco in 1942 nadat zij met haar eigen ogen een razzia had gezien in de Lepelstraat. Het bittere kruid werd een groot succes en is in veel talen vertaald. In 1985 werd de novelle ook verfilmd.