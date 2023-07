Twee explosies kort achter elkaar bij flat in Noord: "Ik heb de hele nacht niet geslapen"

Bij een galerijflat aan de B. Merkelbachsingel in Noord heeft vannacht twee keer een explosie plaatsgevonden. Bij het eerste incident was er een klap te horen wat veroorzaakt was door zwaar vuurwerk. Een paar uur later zijn er, vermoedelijk bij hetzelfde adres, jerrycans met benzine aangestoken wat een tweede knal heeft veroorzaakt. Er brak ook brand uit, maar niemand raakte gewond.

De eerste explosie vond mogelijk rond 22.30 uur plaats. Niet veel later, rond 3.00 uur 's nachts, vond er een tweede explosie plaats. De tweede keer zijn jerrycans met benzine aangestoken, de politie kwalificeert dat als brandstichting. Hierbij ontstond ook een brand, die de brandweer snel wist te blussen. Twee voordeuren raakten beschadigd. Op een video van een buurtbewoner is te zien hoe de vlammen uit de woning sloegen.

Oude man uit woning gehaald

Uit de woning waar veel schade was, is een oude man gehaald. Hij raakte niet gewond, maar is wel nagekeken door ambulancepersoneel. Hij kon niet thuis slapen en is elders opgevangen. De brand was op de vierde etage en was snel onder controle, maar heeft flink wat schade opgeleverd. Een aantal andere bewoners van het complex hebben hun woning tijdelijk moeten verlaten.

De politie heeft de galerij en de woningen aangemerkt als plaats delict en heeft een sporenonderzoek gedaan. Wat er achter de twee incidenten zit is nog niet duidelijk. De politie heeft nog niemand aangehouden. In de onderstaande video is te zien dat de brand in Elzenhagen van een afstand ook goed te zien was.