Man fietst IJtunnel in: "Wat een eikel"

Een fietser is vrijdagnacht gespot toen hij de IJtunnel inreed. Een inzittende van een passerende auto legde het tafereel vast: "Wat een eikel". De fietser bleek verbazingwekkend genoeg niet de enige die dit weekend illegaal de tunnel pakte, afgelopen nacht werd namelijk ook een voetganger in de tunnel gezien.

Te zien is dat de fietser ook niet stopt voor het verkeerslicht dat op rood staat. De politie laat weten geen melding te hebben gehad over de fietser. Wel werd afgelopen nacht op camerabeelden een voetganger gespot in de tunnel. Toen agenten ter plaatse kwamen, was de voetganger echter al verdwenen.

De politie heeft geen goed woord over voor de fietser en de voetganger. "Dit is echt levensgevaarlijk. Dit moet je echt niet doen." Volgens de politie komt het in de zomermaanden nog weleens voor dat toeristen door onwetendheid in de tunnel belanden. Of daar in deze gevallen sprake van is, is onduidelijk.