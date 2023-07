Voormalig Ajax-speler Tadic tekent voor twee jaar bij Fenerbahçe

Voormalig Ajax-aanvoerder Dusan Tadic is door de Turkse voetbalclub Fenerbahçe vanavond officieel gepresenteerd als nieuwe speler. Twee dagen nadat het contract tussen Tadic en Ajax werd ontbonden tekende de Servische speler een contract tot medio 2025 bij de club uit Istanbul.

De nieuwe aanwinst is door de club aangekondigd met een video op sociale media. Op de achtergrond is het bekende 'Tadic on Fire' te horen, waar vele Ajax-supporters hem vier jaar geleden tijdens de huldiging op het Museumplein mee toe juichten. De Servische spits gaat met rugnummer 10 spelen.

Na vijf seizoenen met drie landstitels, twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff schaal op zak vervolgt Tadic zijn carrière in het Turkse voetbal. Zijn nieuwe club Fenerbahçe werd vorig jaar tweede in Turkse competitie en is blij met de nieuwe aanwinst.

De Serviër is een groot gemis voor Ajax. Hij speelde 241 wedstrijden, maakte 105 doelpunten en gaf 112 keer een assist. Omgerekend betekent dat hij in negen van de tien wedstrijden betrokken is geweest bij een doelpunt.