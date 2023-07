'Willem Holleeder lag dit voorjaar wekenlang in ziekenhuis na hartoperatie'

Topcrimineel Willem Holleeder zou afgelopen voorjaar wekenlang in het Leids Universitair Medisch Centrum gelegen hebben omdat hij aan zijn hart moest worden geopereerd. Dat meldt De Telegraaf .

Holleeder werd volgens de krant bewaakt door het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) van justitie, dat ook de transporten van zware criminelen naar rechtbanken uitvoert. Om onrust te voorkomen zouden de leden van het BOT in normale kleding naar het ziekenhuis zijn gekomen en pas binnen omgekleed hebben.

Holleeder zit gedetineerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij heeft al langer hartproblemen en werd in 2007 ook geopereerd.