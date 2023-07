Gaat een verbod op bulderende Boeings op Schiphol wel iets uitmaken?

Ondanks het relatief geringe aantal van 436 lawaaiige starts en landingen op een totaal van bijna 400.000 vluchten, willen zowel Schiphol als het demissionaire kabinet af van deze vliegtuigen. De maatregel is een van acht punten die Schiphol in april presenteerde om de leefbaarheid rondom de luchthaven te verbeteren, naast onder meer het verbieden van privéjets en nachtvluchten, en het schrappen van de plannen voor een extra landingsbaan.

Voordat het verbod er komt, biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omwonenden en belanghebbenden, zoals luchtvaartmaatschappijen, eerst de mogelijkheid om te reageren op het initiatief. Dat gaat door middel van een internetconsultatie, die voor iedereen toegankelijk is. Ook over het schrappen van de toekomstige tweede Kaagbaan loopt nog een consultatie, terwijl die knoop in feite al door de minister is doorgehakt.

Rokende servers

Soms loopt zo'n internetconsultatie storm, zoals toen een raadpleging plaatsvond over het grote, langdurige onderhoud van de Zwanenburgbaan. Toen kwamen er maar liefst 2.233 bezwaren binnen bij het ministerie. Bij de consultatie over de meest lawaaiige toestellen is er nog geen sprake van rokende servers bij demissionair minister Harbers: tot nu toe zijn er zes reacties geregistreerd.

0,1 procent

Een van die zes reacties biedt wel stof tot nadenken. Deze indiener vraagt zich wat zo'n verbod uithaalt, als nog maar 436 van de in totaal 398.000 vluchten geweerd zouden worden. Uiteindelijk gaat dat om 0,1 procent van de vluchten. Wat deze persoon betreft zou de categorie lawaaiige vliegtuigen flink verruimd moeten worden.

Al is het maar 0,1 procent, dit verbod zal door een deel van de omwonenden hoe dan ook worden omarmd. Wie in de wijde omgeving van Schiphol woont, kan er de klok er bijna op gelijk zetten dat er elke avond een bulderende Boeing 747 van KLM's vrachtmaatschappij Martinair vertrekt naar Campinas, Miami, Nairobi of Johannesburg. Overigens worden die vier stokoude 747's van Martinair vanaf 2026 vervangen door moderne Airbus A350's.