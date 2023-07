Almere verhoogt donatiebedrag inwoners met bijstand, regels blijven onduidelijk

De gemeente Almere heeft het donatiebedrag voor alleenstaande Almeerders met een bijstandsuitkering verhoogd naar 1.800 euro per jaar. Eerder mochten uitkeringsgerechtigden nog voor 1.200 euro aan giften ontvangen, zonder dat dit invloed had op hun uitkering. De gemeenteraad stemde met een grote meerderheid in met het voorstel.

De verhoging was een initiatief van de D66, samen met de SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50Plus. Alleen de VVD stemde tegen het voorstel. Volgens die partij heeft de verhoging namelijk weinig invloed, omdat het bijna nooit voorkomt dat de grens van 1.200 euro gehaald wordt.

Eigenlijk geen probleem

Dat beeld schetste wethouder Froukje De Jonge (CDA) ook tijdens de bespreking van de voorstellen: "Wij krijgen weinig signalen dat er mensen zijn die boven die 1.200 euro uitkomen. Er is voor ons dus eigenlijk geen aanleiding om te denken dat de grens van 1.200 euro in de praktijk een probleem is", aldus de wethouder, die aangeeft dat de verhoging 'misschien geen probleem oplost, maar ook niet per se erg is'.

Onduidelijkheid over wat wél en niet mag

Het is dus nog maar de vraag hoeveel Almeerders gaan profiteren van het verhoogde plafond. Toch leidt de verhoging ook tot een andere vraag, namelijk: wat valt er precies onder die giftenregeling? Daar blijkt in de gemeente ook wat onduidelijkheid over te bestaan.

Een woordvoerder van de gemeente Almere laat bijvoorbeeld weten dat 'boodschappen, vervoer (zoals auto's) en kleding niet onder het giftenplafond vallen'. En dat terwijl indiener Spencer Alberg het in de bespreking juist wél heeft over die 'boodschappen van familieleden'. De wethouder heeft het tijdens de bespreking op 6 juli ook over 'boodschappen, vervoer en alle vormen van levensonderhoud'. Vakanties zouden niet onder de giftenregeling vallen en mogen wel zonder melden aangenomen worden.