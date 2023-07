de Zwoele Stad nl De Zwoele Stad 2023: Abel van Gijlswijk & Ellen Brudet over Noord en het k-woord

Net zoals ieder jaar is het ook dit seizoen weer lekker gezellig in De Zwoele Stad, en als iemand daarvoor zorgt, is het wel het volgende duo. Noorderlingen Ellen Brudet en Abel van Gijlswijk schuiven als eerste gasten van dit seizoen aan bij presentator Sammie van den Broek, op het Spui om de hoek van de Kalverstraat.

Abel van Gijlswijk is de frontman van de anarchistische punkband Hang Youth, waarmee hij sinds 2015 liedjes maakt over hoe stom hij bijvoorbeeld het kapitalisme en de Belastingdienst vindt. Een activist in hart en nieren, maar dat vindt hij niet per se speciaal: "Iedereen doet toch zijn best om de wereld beter te maken?" In zijn muziek neemt hij geen blad voor de mond. Hij doet aan tafel een boekje open over waarom hij soms dingen zegt die mensen tegen de haren instrijken.

Quote "Met de BLM-protesten verkocht ik meer shirtjes dan ooit tevoren. Ik wist toen al: dit is een hype." Ellen Brudet - oprichter Colourful Goodies

Van Gijlswijk zit aan tafel met de koningin van Noord, Ellen Brudet. Zij is oprichter van de inclusieve poppenwinkel Colourful Goodies, middenin de Van der Pekstraat. Brudet vecht al haar hele leven tegen vooroordelen en is klaar met de afvinkcultuur die soms lijkt te heersen. "Toen de Black Lives Matter-protesten er waren, heb ik meer shirtjes verkocht in de winkel dan ooit tevoren. Ik zag die mensen en ik wist al: dit is een hype, jullie zijn eigenlijk allemaal schapen." Samen met Abel heeft ze het over wat ervoor nodig is om de dingen écht te veranderen.

Abel van Gijlswijk & Ellen Brudet - Luuk Koenen