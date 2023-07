De Zwoele Stad 2023: Soundos El Ahmadi & Peter Beense over de veranderende stad en lief zijn voor jezelf

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Aan zijn linkerzijde zit actrice, regisseur en cabaretier Soundos El Ahmadi. Soundos was in 2015 ook al eens te gast in De Zwoele Stad: toen had ze nog nooit geacteerd, maar leek het haar een mooi doel voor in de toekomst. Nu, acht jaar later, heeft Soundos dat waargemaakt, en nog veel meer! Maar de 'droom' om in Carré te staan, heeft ze laten gaan. "Het doet me tegenwoordig niks dat mensen me niet leuk vinden. Ik heb geleerd dat het vooral belangrijk is om dicht bij mezelf te blijven. Mensen merken het, als je echt en oprecht bent. Ik wil nu gewoon wat liever zijn voor mezelf." Ook vertelt ze over haar mateloos populaire podcast BIMS, waarin ze het met haar goede vrienden Edson da Graça en Quinty Misiedjan over de Bijlmer heeft.